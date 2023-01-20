رئيس أوكرانيا: علينا منع روسيا من تغيير النظام العالمى

جدة - نرمين السيد - شدد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، على ضرورة منع روسيا من تغيير النظام العالمى، مطالبًا دول الغرب بإمداد بلاده بأسلحة جديد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقال الرئيس الأوكرانى: "نحتاج مدافع ومدرعات ومنظومات دفاع جوى". دعا المتحدث باسم الكرملين ديميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى سرعة الاستجابة لمطالب روسيا من أجل إنهاء الأزمة فى أقرب وقت ممكن. وأوضح بيسكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أنه سيتم تلبية مطالب روسيا بطريقة أو بأخرى، مشيرًا إلى أنه كلما أسرع النظام الأوكرانى فى إظهار استعداده لمراعاة مطالب روسيا، كلما انتهى كل شىء فى أقرب وقت، وكلما أسرع الشعب الأوكرانى فى التعافى من المأساة، التى تسبب فيها نظام كييف.

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