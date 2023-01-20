فيضانات غزيرة فى المناطق الشمالية والغربية من كوسوفو

جدة - نرمين السيد - فيما يواصل عمال الإنقاذ مواجهة الفيضانات الجارفة التى أعقبت هطول أمطار غزيرة فى جنوب غربى صربيا وشمالى كوسوفو، ما تسبب فى إلحاق أضرار بالمنازل والطرق. وارتفع مستوى المياه فى أنهار "إيبار" و"راسكا" و"ويست مورافا" و"ليم"، حيث تجاوزت المياه ضفافها، وأغرقت المنازل وطرق المرور.

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