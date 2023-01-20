العالم اليوم - بالأرقام.. مشترو السلع الفاخرة في العالم أصغر سنا وأكثر ثراء

انتم الان تتابعون خبر بالأرقام.. مشترو السلع الفاخرة في العالم أصغر سنا وأكثر ثراء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 01:20 مساءً - كشف تقرير أميركي أن السلع الفاخرة تحظى بإقبال منقطع النظير وسط المستهلكين الشباب، بينما يحذر خبراء من تزايد "نزعة الإنفاق"، في ظل "الهوس" الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي، فصارت تدفع الناس أكثر صوب التباهي والاستعراض.

وصدر التقرير الجديد بشأن شراء السلع الفاخرة عن شركة "باين أند كو" الأميركية.

وكشف التقرير أن الجيل Y، المعروف أيضا باسم جيل الألفية، والجيل "Z" الذي يلي الألفية، كانا وراء نمو سوق المنتجات الفاخرة العام الماضي.

وزاد إقبال المستهلكين الشباب على حقائب اليد والسلع الفاخرة الأخرى منذ سن الخامسة عشرة.

ويُقبل المستهلكون من الجيل "z"، على شراء السلع الفاخرة، على رأسها حقائب اليد، إلى جانب الأحذية والساعات والمجوهرات والملابس ومنتجات التجميل الفاخرة، وذلك منذ سن الخامسة عشرة أي أصغر بخمس سنوات من الجيل الذي سبقهم.

وقد استعادت الولايات المتحدة المركز الأول في مبيعات السلع الفاخرة في عام 2022، متجاوزة الصين التي تأثرت بعمليات الإغلاق.

وشهدت أوروبا أيضًا نموًا قويًا عززه ارتفاع إنفاق السياح الأميركيين على السلع الفاخرة في أوروبا، خلال الصيف، مع تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار.

الأسباب:

زيادة الثروة.

التأثر بمنصات التواصل الاجتماعي.

سهولة الشراء عبر الإنترنت.

وعزا محللون ومسؤولون تنفيذيون في شركات السلع االفاخرة، هذا الاتجاه إلى زيادة ثروة هذه الفئة على مدى السنوات القليلة الماضية، إلى جانب تأثر الشباب بالمنتجات التي يشاهدونها على منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن سهولة شرائها عبر الإنترنت.

الأجيال الشابة قد تشكل ثلث سوق المنتجات الفاخرة حتى 2030

وتوقعت الشركة أن تشكل الأجيال الشابة ثلث سوق المنتجات الفاخرة حتى عام 2030 وأن يسهم الـWeb 3.0، بما في ذلك تقنية metaverse، في زيادة مبيعات قطاع الرفاهية للمستهلكين الأصغر سنًا.

في المقابل، رأى بعض الخبراء أن المستهلكين قد يوجهون ميزانيتهم إلى السفر أكثر بدلاً من شراء السلع الفاخرة، مع طي صفحة جائحة كورونا.

وتقول الاستشارية النفسية، الدكتورة ريما بجاني في حديثها لسكاي نيوز عربية: