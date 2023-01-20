«القاهرة الإخبارية»: الانهيار الكبير يضرب الليرة أمام الدولار فى لبنان

جدة - نرمين السيد - اعتبرت الصحافة اللبنانية أن تخطى سعر صرف الدولار الواحد قيمة الـ50 ألف ليرة، انهيارًا كبيرًا للاقتصاد اللبنانى، حسبما ذكر أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من العاصمة اللبنانية بيروت.





وفى استعراضه لأبرز عناوين الصحافة اللبنانية خلال الأسبوع، ببرنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، قال أحمد سنجاب، إن هذا الأمر حدث بالتزامن مع فشل مجلس النواب للمرة الحادية عشر فى اختيار رئيس جديد للبلاد. وأضاف، أن كل هذا زاد من الاحتقان فى الشارع لدى المواطنين، الذين خرجوا فى احتجاجات وقطعوا بعض الطرق، التى سارعت قوات الأمن اللبنانية بفتحها. وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الأوضاع تتزامن مع ارتفاع كبير فى أسعار السلع، بالإضافة لوضع نقابات السوبر ماركت ضوابط جديدة فى استخدام بطاقات الائتمان، ما جعل الصحف تتحدث عن "الانهيار الكبير" فى كافة النواحى.

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