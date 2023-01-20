العالم اليوم - أوستن يعد أوكرانيا بـ"دعم سخي" ويتهم دولتين بـ"تسليح" روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 12:22 مساءً - تعهد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، يوم الجمعة، بمواصلة تقديم دعم عسكري لأوكرانيا من أجل مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ عملية عسكرية بالبلاد المجاورة في فبراير الماضي، بينما تحذر موسكو مما تعتبره انخراطا مباشرا من الناتو في النزاع.