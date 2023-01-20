فنلندا: حزمة مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بقيمة 590 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أعرب عن امتنانه للرئيس الأمريكى جو بايدن، بشأن حزمة مساعدات دفاعية إضافية لبلاده، بلغ مجموعها 2.5 مليار دولار. وبحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، قال الرئيس الأوكرانى، عبر تويتر: "شكرا لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن لتزويد أوكرانيا بحزمة دعم دفاعى قوية أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار".

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