رئيس وزراء اليابان يوجه بدراسة خفض تصنيف «كوفيد-19» إلى فئة الإنفلونزا

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس الوزراء اليابانى كيشيدا فوميو، اليوم الجمعة، توجيهاته إلى وزراء حكوميين بدراسة الخطوات نحو خفض تصنيف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى نفس فئة الإنفلونزا الموسمية.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن كيشيدا عقد اليوم اجتماعا مع وزير الصحة كاتسونوبو كاتو والوزير المسؤول عن تدابير مكافحة فيروس كورونا شيجييوكى جوتو حيث ناقشوا تصنيف "كوفيد-19" فى ضوء مستوى التراجع الأخير فى حالات العدوى.

وقال كيشيدا - فى تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع - "إنه سيطلب من الخبراء مناقشة الخطوات اللازمة نحو إعادة تصنيف المرض إلى الفئة الخامسة بحلول فصل الربيع مبدئيا".

ويسمح مستوى التصنيف الحالى لكوفيد-19 - المدرج حاليا فى الفئة الثانية تقريبا وهو ثانى أعلى مستوى على نظام التصنيف اليابانى للأمراض المعدية المكون من خمسة مستويات - للسلطات باتخاذ تدابير صارمة لمنع انتشار المرض، من بينها الحد من حركة التنقل للمواطنين.

وفى حال تم إعادة تصنيف "كوفيد-19" إلى الفئة الخامسة، وهى أدنى مرتبة، سيكون بوسع المزيد من المؤسسات الطبية قبول مرضى كورونا ولن يتعين على المواطنين الحد من أنشطتهم.