العراق وهولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد، مع رئيس الوزراء الهولندى مارك روته، سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من التجربة والخبرات الهولندية.





وذكر المكتب الإعلامى للرئاسة العراقية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الجمعة- أن رشيد استقبل فى مقر إقامته بدافوس، رئيس الوزراء الهولندى مارك روته، حيث أكد أن توطيد حالة الأمن والاستقرار فى البلاد تحتل أولوية بالنسبة للحكومة، ولاسيما أن الوضع الأمنى أفضل من وضع كثير من الدول بشكل عام.

وأشار رشيد، إلى أن "فترة الانتخابات كانت طويلة ولكن النتيجة جيدة فى تشكيل الحكومة حيث تم الاستفادة من الحوارات المطولة بين الأطراف السياسية التى أثمرت تفاهمات أدت إلى تشكيل الحكومة"، مشددا على أن الحكومة جادة فى تطبيق برنامجها الوزارى وتركز جهودها فى تقديم الخدمات الصحية والبيئية والمياه والإسكان والكهرباء وغيرها".

ونوه الرئيس العراقى، بأن العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، فى تحسن متزايد وهذا فى صالح الجميع.. موضحا أنه يتم العمل حاليا بشكل جاد على تشريع قانون النفط والغاز، وكذلك إعادة النازحين إلى مناطقهم، وإيجاد حل جذرى لقضيتهم.

بدوره، أكد رئيس وزراء هولندا، موقف بلاده الداعم للشعب العراقى من خلال تقديم الخبرات فى مجالى المياه والزراعة، مشيدًا بالدور المحورى للعراق فى ترسيخ الاستقرار والسلام فى المنطقة، كما تطرق إلى أعداد اللاجئين العراقيين فى هولندا والسبل الكفيلة بحل مشكلة اللجوء.