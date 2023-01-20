«فاجنر» الروسية تعلن السيطرة على بلدة استراتيجية فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأكد المكتب، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن مقاتليها يواصلون تقدمهم باتجاه مدينة ارتموسك ويخوضون معارك شرسة من أجل تحريرها. وفى سياق، أعلن عضو إدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روجوف، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها النارية على أربعة بلدات فى الجنوب الغربى والجنوب الشرقى من مدينة أوريخوف، مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية تراجعت إلى خطوط الدفاع الخلفية فى المدينة.

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