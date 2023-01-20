الرئيس الأوكرانى يشكر نظيره الأمريكى على حزمة المساعدات الأمنية

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأوكرانى "فولوديمير زيلينسكى" اليوم الجمعة عن شكره لنظيره الأمريكى "جو بايدن" والشعب الأمريكى على التعهدات الجديدة بتقديم مساعدات أمنية تقدر قيمتها ب2.5 مليار دولار.





وقال زيلينسكى - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها قناة "سى إن إن" الأمريكية - "شكرًا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لقيامه بتزويد أوكرانيا بحزمة دعم دفاعى قوية أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار.. وتعد المدرعات من طراز سترايكر وعربات القتال من طراز برادلى وأنظمة الدفاع الجوى من طراز أفينجر، مساعدة مهمة فى معركتنا ضد المعتدى.. شكرا للشعب الأمريكى على دعم قيادته".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت أمس الخميس حزمة المساعدات، بما فى ذلك مدرعات من طراز سترايكر والمزيد من عربات القتال من طراز برادلى التى يمكن استخدامها ضد أى هجوم روسى محتمل فى أوكرانيا هذا الربيع.