أوكرانيا: القوات الجوية تشن 28 غارة على مواقع روسية وأنظمة الصواريخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت أمس 21 غارة على مجموعات ومواقع روسية و7 غارات أخرى على مواقع أنظمتها الصاروخية المضادة للطائرات.





وذكرت الهيئة - فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن القوات الجوية الأوكرانية شنت على مدار أمس 21 غارة على مجموعات معادية و7 غارات أخرى على مواقع أنظمتها الصاروخية المضادة للطائرات. كما دمر جنودنا 3 طائرات بدون طيار من طراز (لانسيت 3) وضربت وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية 6 مواقع قيادة للعدو و8 مجموعات عسكرية ومستودع ذخيرة".

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت خلال ال24 ساعة الماضية 9 ضربات صاروخية و23 غارة جوية وأكثر من 80 هجوما بالمدفعية الثقيلة من طراز MLRS، كما أن التهديدات بشن المزيد من الضربات الجوية والصاروخية على أهداف مدنية فى جميع أنحاء أراضى أوكرانيا لاتزال قائمة".

وتابع البيان، أن القوات الأوكرانية صدت خلال اليوم الماضى، هجمات روسية فى العديد من المناطق والمدن من بينها مناطق نوفوسيليفسكى وبيلوهوريفكا فى إقليم لوهانسك وبلدات بوبيدا ونوفوسيلكا فى إقليم دونيتسك. فيما لم يتم الكشف عن مجموعات هجومية للروس فى اتجاهات فولين وبوليسيا وسيفرسشينا وسلوبوزانشينا. ومع ذلك، تقوم روسيا بتعزيز مجموعتها الجوية فى بيلاروسيا تحت ستار التدريبات المشتركة.