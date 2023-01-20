الخارجية الأمريكية: تقارير غير مؤكدة تتهم مواطنا بـ التجسس على روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة رويترز"، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل للصحفيين، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس مسألة تقارير "غير مؤكدة" تفيد بأن روسيا فتحت قضية جنائية ضد مواطن أمريكى للاشتباه فى قيامه بالتجسس.

وكان جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، قد أعلن أمس الخميس، أنه رفع قضية تجسس ضد مواطن أمريكى، لكنه لم يذكر اسم الشخص أو يحدد ما إذا كان محتجزًا.

وفى بيان مقتضب، قالت خدمة FSB إن المواطن الأمريكى "يشتبه فى أنه يجمع معلومات استخباراتية حول مواضيع بيولوجية موجهة ضد أمن الاتحاد الروسى".

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: "نحن على علم بهذه التقارير غير المؤكدة عن تحقيق يتعلق بمواطن أمريكى فى روسيا".

وقال باتيل: "بشكل عام، لا يلتزم الاتحاد الروسى بالتزاماته بتقديم إخطار فى الوقت المناسب باحتجاز المواطنين الأمريكيين فى روسيا.. كما أن السلطات الروسية لا تخطر السفارة بانتظام بالمحاكمات أو الأحكام أو تنقل المواطنين الأمريكيين.. نحن نبحث فى هذا الأمر وسنواصل مراقبته".

ويحتمل أن تصل عقوبة التهمة إلى السجن من 10 إلى 20 عامًا.

وسُجن بول ويلان، وهو مسؤول تنفيذى لأمن الشركات فى ميشيجان، فى روسيا لمدة أربع سنوات بتهم تجسس، وصفتها أسرته وحكومة الولايات المتحدة بأنها لا أساس لها من الصحة.