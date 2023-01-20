إجلاء 500 شخص من أحد أحياء كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - تمكنت سلطات كوريا الجنوبية من إجلاء نحو 500 شخص من منازلهم، اليوم الجمعة بعد اندلاع حريق فى قرية كوريونج، واحدة من آخر الأحياء الفقيرة المتبقية فى العاصمة الكورية الجنوبية سول، وفقًا لمسؤولى الإطفاء.





قال شين يونج هو، المسؤول فى محطة الإطفاء فى جانجنام، فى إفادة تلفزيونية، إن الحريق اندلع حوالى الساعة 6:28 صباحًا فى المنطقة الرابعة بالقرية. قال إن المسعفين وصلوا بعد حوالى خمس دقائق.

تم إخماد الحريق حوالى الساعة 11:50 صباحًا بالتوقيت المحلى وألحق أضرارًا بمساحة 2700 متر مربع.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى حتى الآن.

وقال شين إنه يعتقد أن حوالى 60 منزلاً قد احترقت، مضيفًا أن معظم الهياكل مصنوعة من ألواح الخشب الرقائقى الفينيل.

تُظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى النيران التى اجتاحت ما يشبه صفوفًا من المنازل، مع أعمدة ضخمة من الدخان الأسود الكثيف تتدلى فوق الحى الفقير بينما تندلع صفارات الإنذار فى مكان قريب.

وقال شين إنه تم تعبئة أكثر من 800 فرد من أفراد الاستجابة، بما فى ذلك رجال الإطفاء والشرطة والموظفون الحكوميون، فى حين تم نشر 10 طائرات هليكوبتر للمساعدة فى الاستجابة.

تم إخطار الرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الموجود فى سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادى العالمى، بالحريق وأمر السلطات بتعبئة "جميع الأفراد والمعدات المتوفرة"، وفقًا للمكتب الرئاسي.

كما طلب يون من الحكومات المحلية إجلاء السكان وضمان سلامة عمال الإنقاذ، حسبما قال مكتبه.

وحذرت السلطات منذ فترة طويلة من أن سكان Guryong معرضون بشكل خاص لخطر الكوارث، حيث قالت حكومة جانجام على موقعها على الإنترنت أن الأحياء الفقيرة كانت "معرضة للحرائق" فى عام 2019.