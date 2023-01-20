زيلينسكى: حان الوقت لمعاقبة الصناعة النووية الروسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لأنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أوضح زيلينسكى، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، الذى يزور أوكرانيا حاليا: "لقد حان الوقت لفرض قيود على الصناعة النووية الروسية".

وأضاف الرئيس الأوكرانى قائلا: "إن العقوبات المفروضة على روسيا تقلل بشكل كبير من إمكانات روسيا ويجب أن تظل واحدة من أدوات الدفاع الرئيسية لأوروبا والعالم. وهذا هو سبب قوة تطبيق العقوبات الجديدة، التى نتطلع إليها بشدة ... إنه من الهام للغاية أن تكون العقوبات قوية وجوهرية".

كما بحث زيلينسكى مع شارل ميشيل اليوم وضع حلول ملموسة يمكن أن تزيد الضغط على روسيا وشركائها.

كما أشار الرئيس الأوكرانى إلى اعتقاده بأن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبى يمكن أن تصبح أكثر فعالية من الحزمة السابقة.