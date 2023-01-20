البنتاجون: تخصيص 2.5 مليار دولار مساعدات جديدة لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سى بى إس نيز" الإخبارى الأمريكى، تتضمن الحزمة المزيد من المركبات المدرعة - بما فى ذلك للمرة الأولى، مركبات "سترايكر" وصواريخ دفاع جوى إضافية وآلاف طلقات المدفعية.

يأتى هذا الإعلان فى الوقت الذى يزور فيه وزير الدفاع لويد أوستن، ألمانيا، لحضور الاجتماع الثامن لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، وهو تجمع يضم أكثر من 50 دولة لوزراء الدفاع لمناقشة القدرات التى يجب توفيرها لـ أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، الجنرال باتريك رايدر، إن التركيز الأساسى لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية هذا الأسبوع سيكون على "الدفاع الجوى والدروع".

وتطلب أوكرانيا المزيد من القدرات المدرعة قبل هجوم متوقع من قبل روسيا فى الربيع.

زتشمل حزمة المساعدات التى أُعلن عنها الخميس، 90 طائرة من طراز "ستاريكرز" و59 عربة مدرعة من طراز "Bradleys" بالإضافة إلى المزيد من الذخيرة لنظام الدفاع الجوى الأرضى "NASAMS"، وأنظمة الدفاع الجوى متوسطة المدى التى قدمتها الولايات المتحدة سابقًا لأوكرانيا، بالإضافة إلى 20 ألف طلقة مدفعية من عيار 155 ملم.