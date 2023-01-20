القاهرة الإخبارية: استطلاعات رأى تشير إلى تراجع شعبية بايدن

جدة - نرمين السيد - أفادت الكاتبة والباحثة السياسية، روان الرولة، من واشنطن، بوجود العديد من استطلاعات الرأى تشير إلى تراجع شعبية الرئيس الأمريكى جو بايدن لأدنى مستوياتها منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.





وقالت "الرجولة" فى تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الإعلان عن نتائج تلك الاستطلاعات فى الفترة الأخيرة قد يكن لها تأثير سلبى على بايدن الذى من المتوقع أن يقرر خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة فى 2024 كمرشح لفترة رئاسية ثانية.

وأضافت الباحثة السياسية أن ما يعزز من التاثير السلبى لنتائج الاستطلاعات على الرئيس الأمريكى، القضية التى أثيرت مؤخرًا بشأن العثور على وثائق سرية فى مكتبه ومنزله.

ورجحت أن يكون شخصًا أو أكثر من الفريق الخاص لـ بايدن وراء تسريب وجود وثائق سرية لديه، وأن التأثير على شعبية بايدن من مصلحته لأسباب قد يكون أبرزها أن هذا الشخص يعتزم خوض السباق الرئاسى أيضًا.

وأكدت روان الرجولة، أن استطلاعات الرأى تتحدث أيضًا عن أهم العوامل التى يهتم بها المواطن الأمريكى، وتتحدث عن الاقتصاد والبطالة والنظام الصحى والهجرة والحدود، التى يتحدث عنها حكام الولايات المحسوبون على الحزب الجمهورى.