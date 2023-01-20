العالم اليوم - شخصية أميركية رفيعة تزور كييف.. وتلتقي زيلنسكي سرا

انتم الان تتابعون خبر شخصية أميركية رفيعة تزور كييف.. وتلتقي زيلنسكي سرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 07:20 صباحاً - نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، عن مسؤول أميركي ومصادر أخرى مطلعة قولهم إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز سافر سرا إلى كييف مطلع الأسبوع للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف تقرير الصحيفة أن بيرنز أطلع زيلينسكي على توقعاته بشأن الخطط العسكرية الروسية المقبلة.

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، تشمل خصوصا مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة، لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز "أبرامز".

وبهذه الشريحة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 26.7 مليار دولار منذ بدء الهجوم العسكري الروسي في 24 فبراير.

وأعلن عنها عشية اجتماع لوزراء دفاع الدول الغربية لتقديم مساعدات عسكرية للأوكرانيين، وفي مقدمهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الموجود في رامشتاين بألمانيا، لتنسيق مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لكييف.

وتضم الشحنة: