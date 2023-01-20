بعد إعلان استقالتها.. من يخلف رئيسة وزراء نيوزيلندا؟

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" من المقرر أن يجرى حزب العمال بـ نيوزيلندا، تصويتًا لاختيار زعيم جديد يوم الأحد المقبل، فى ظل تولى زعيم الحزب رئاسة الوزراء حتى الانتخابات العامة القادمة.

وستنتهى فترة ولاية جاسيندا أرديرن كزعيم فى موعد أقصاه 7 فبراير وستجرى انتخابات عامة يوم 14 أكتوبر.

وتتوجه الأنظار حاليًا نحو عدء أعضاء فى الحزب لملء الشغور فى منصب "أرديرن" لرئاسة زراء نيوزيلندا، وهم:

كريس هيبكينز

تم انتخاب كريس هيبكينز لأول مرة فى البرلمان عن حزب العمال فى عام 2008، وأصبح اسمًا مألوفًا فى مواجهة استجابة الحكومة للوباء بعد تعيينه وزيرًا لمواجهة "كوفيد 19" فى نوفمبر 2020.

فى إطار الاستجابة التى تم الترحيب بها فى جميع أنحاء العالم لتركها خالية من الفيروس فى البلاد فى النصف الأول من عام 2021، تزايدت الانتقادات بشأن عمليات الإغلاق القاسية حيث كافح المسؤولون للسيطرة على تفشى متحور دلتا الذى بدأ فى أغسطس 2021. وقال الرجل البالغ من العمر 44 عامًا فى وقت لاحق الحجر الصحى يجب تقليص التدابير فى وقت سابق.

بعد أن اكتسب سمعة طيبة فى الكفاءة، أصبح هيبكنز وزيرًا للشرطة فى منتصف عام 2022 وسط موجة الجريمة. وهو أيضًا وزير التعليم والخدمة العامة ورئيس مجلس النواب.

شغل هيبكنز عدة أدوار فى السياسة قبل انضمامه إلى البرلمان. كان مستشارًا أول لوزيرى تعليم وعمل فى مكتب رئيسة الوزراء السابقة هيلين كلارك.

كيرى ألان

كيرى آلان البالغة من العمر 39 عامًا تشغل منصب وزير العدل النيوزيلندى، وهى من أصل ماورى.

قبل دخولها البرلمان فى عام 2017، عملت ألان كمدير فى الصناعة الزراعية، وكانة منخرطة بشكل كبير فى مشاريع تطوير فاكهة الكيوى الجديدة، ومارست القانون التجارى والقانون العام فى عدة مناطق من الدولة.

مايكل وود

مايكل وود، 42 عامًا، صعد بسرعة فى صفوف حزب العمال منذ انضمامه إلى البرلمان فى عام 2016 بعد فوز ساحق فى الانتخابات الفرعية.

تم ترقية وود إلى منصب وزير النقل والسلامة فى مكان العمل فى عام 2020 بعد انتخابات جاسيندا أرديرن التاريخية، وهى أفضل نتيجة لحزب العمال فى نصف قرن، وأضيفت الهجرة إلى حقيبته فى تعديل وزارى فى منتصف عام 2022.

قبل أن يصبح عضوًا فى البرلمان، عمل فى مجلس مدينة أوكلاند، كما عمل فى اتحاد القطاع المالى.

نانا ماهوتا

أصبحت نانا ماهوتا، العضوة البرلمانية المخضرمة، أول وزيرة خارجية لنيوزيلندا بعد فوزها فى انتخابات عام 2020.

استخدمت السيدة البالغة من العمر 52 عامًا دورها للدعوة إلى حل دبلوماسى وسط لدول المحيط الهادئ المحاصرة بين الولايات المتحدة والصين، قائلة فى أواخر العام الماضى إن المنطقة "ليست مريحة تمامًا مع أى من القوتين العظميين".

شغلت ماهوتا أيضًا حقيبة الحكومة المحلية ودفعت من خلال تشريعات جريئة لتغيير هيكل ملكية البنية التحتية للمياه فى البلاد.