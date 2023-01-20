كتلة نيابية لبنانية تهدد بتعليق مشاركتها فى جلسات انتخاب رئيس جديد

جدة - نرمين السيد - هددت كتلة "اللقاء الديمقراطى" النيابية فى لبنان بأن تعلق مشاركتها فى الجلسات المقبلة بالبرلمان اللبنانى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، حال استمرار ما وصفه بـ "عجز مجلس النواب" فى كسر الجمود الذى تعانى منه محاولات حل الأزمة.





يأتى ذلك وسط أزمة شغور رئاسى يعيشها لبنان وخاصة بعد فشل مجلس النواب اللبنانى للمرة الـ 11 فى انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للعماد ميشال عون الذى انتهت فترة ولايته فى 31 أكتوبر الماضى، بعدما قضى ست سنوات فى السلطة.

وأكد النائب هادى أبو الحسن عضو كتلة اللقاء الديمقراطى (الكتلة النيابية للحزب التقدمى الاشتراكى برئاسة وليد جنبلاط وتضم 8 نواب) - خلال جلسة مجلس النواب اليوم - أن النواب عادوا بعد غياب دام لأكثر من شهر إلى نفس المأزق ونفس السيناريو المتعلق بفشل التوافق لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقال: "معظم النواب غير راضين واللبنانى غير معنى بهذه المشاهدات والمجلس عاجز عن انتخاب رئيس للجمهورية لابد من الخروج من هذه الأزمة".

وأضاف: " نحن على خياراتنا السياسية ولكسر الجمود قد نضطر إلى تعليق مشاركتنا فى الجلسات المقبلة وندعو الجميع، كل القوى إلى التشاور لنجد حلا، وآن الاوان لنصل إلى الحقيقة فى موضوع انفجار ميناء بيروت البحرى".