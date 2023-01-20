الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين بينهم 5 أطفال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمصادر أمنية فلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، كذلك فلسطينيًا من بلدة "بيت أمر" شمال محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

يأتى ذلك إذافة إلى غصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى بلدة "يعبد" جنوب محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحى وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بالاختناق.

وأضافت أن تلك القوات نصبت حاجزًا على مدخل البلدة، وأوقف جنود الاحتلال، المركبات وفتشوها وحطموا زجاج مركبة.