فرنسا.. تفاصيل الاحتجاجات المليونية ضد تعديل نظام التقاعد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لهيئة الإذاعة الريطانية "بى بى سى"، وصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الإصلاحات بأنها "عادلة ومسؤولة" - لكنهم يواجهون لحظة حاسمة.
وتسببت الإضرابات فى تعطيل المواصلات العامة وأغلقت العديد من المدارس.
واندلعت الاحتجاجات فى جميع أنحاء فرنسا، فى نانت وليون وبوردو ومرسيليا وتولوز، حيث خرج سائقو القطارات وعمال القطاع العام.
وقدر رئيس النقابة العامة للشغل، فيليب مارتينيز، العدد الإجمالى للمتظاهرين بأكثر من مليونى شخص، وهو رقم أعلى من رقم الحكومة البالغ 1.12 مليون، مشيرًا إلى أن 400 ألف شخص قد انضموا إلى أكبر مسيرة، من ساحة الجمهورية فى باريس.
وبفضل نجاح التظاهرات، دعت النقابات إلى يوم آخر من الاحتجاجات في 31 يناير.
وخرجت الشرطة بقوة فى باريس تحسبا لوقوع أعمال عنف من متسللين من "الكتلة السوداء" من اليسار المتطرف، لكن وقعت اشتباكات قليلة واعتقل 38 شخصا.
وأشادت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بالشرطة والنقابات على "الظروف الجيدة" التى شهدتها الاحتجاجات.
فى بعض خطوط السكك الحديدية، كان يعمل ما لا يقل عن واحد من كل 10 خدمات، بينما كان مترو باريس يدير خدمة هيكلية.
وقالت نقابة التعليم الثانوى الرئيسية إن 65% من المعلمين أضربوا، رغم أن وزارة التعليم قالت إنها 35%.
بموجب المقترحات التى حددتها رئيسة الوزراء فى وقت سابق من هذا الشهر، بدءًا من عام 2027، سيتعين على الأشخاص العمل لمدة 43 عامًا للتأهل للحصول على معاش تقاعدى كامل، مقارنة بـ 42 عامًا الآن.
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