الجزائر: إرهابى يسلم نفسه للسلطات العسكرية جنوبى البلاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود أجهزة الأمن التابعة للجيش، سلم الإرهابى المسمى ملاوى باى، والمدعو مقداد ، نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجى مختار جنوبى الجزائر.

وأضاف البيان أن الإرهابى التحق سنة 2012 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل الإفريقى، وكان بحوزته عند تسليم نفسه رشاش كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وبحسب البيان، تؤكد هذه العملية على فعالية المقاربة التى ينتهجها الجيش الجزائرى وعلى الجهود المبذولة من طرف القوات المسلحة فى الميدان قصد تطهير البلاد من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة.