أمريكا تتخذ إجراءات استثنائية بشأن الحكومة الفيدرالية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الولايات المتحددة بدأت اتخاذ "إجراءات استثنائية" لمنع الحكومة الفيدرالية من خرق سقف ديونها والاندفاع نحو التخلف عن السداد.





جاء ذلك فى تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية واصفة الأمر بأنه قائم مع احتمال زعزعة استقرار الأسواق وتدمير الاقتصاد.

وقالت جانيت يلين، لأعضاء الكونجرس إن المسؤولين سيغيرون بعض الاستثمارات الفيدرالية للحفاظ على ائتمان الدولة حتى الصيف، إلى حد كبير من خلال التحركات الفنية التى ستوفر للمشرعين الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن المقدار المسموح به للحكومة بالاقتراض.

وكتبت يلين إلى رئيس مجلس النواب الأمريكى، الجمهورى كيفين مكارثى، اليوم، أن تحركات وزارة الخزانة يجب أن تمنح المشرعين الوقت لتمرير تشريع يرفع المبلغ الذى يمكن للبلاد اقتراضه، أو يعلق هذا الحد، الذى يبلغ حاليًا 31.4 تريليون دولار.

وأضافت يلين: "أحث الكونجرس على التصرف بسرعة لحماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة".

ويحاول الجمهوريون فى مجلس النواب الاستفادة من المواجهة، مصرين على أن الكونجرس والإدارات السابقة قد أنفقت الكثير على البرامج الاجتماعية. حتى أن بعض المشرعين من الحزب الجمهورى أثاروا احتمالية السعى وراء تغييرات فى البرامج الاجتماعية، بما فى ذلك الضمان الاجتماعى والرعاية الطبية.

لكن البيت الأبيض قال إنه لن يتفاوض بشأن سقف الديون، وتعهد الرئيس جو بايدن بمعارضة أى محاولة لخفض النفقات.

بينما حذرت يلين من أن التخلف عن السداد قد يتسبب فى "ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأمريكى".