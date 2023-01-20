العالم اليوم - واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لكييف بـ2.5 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 02:18 صباحاً - أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار، تشمل مئات المركبات المدرعة ودعما للدفاع الجوي.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان، إن المساعدات الجديدة تشمل 59 من مركبات "برادلي" القتالية، و90 ناقلة جنود مدرعة من طراز "سترايكر".

لكن الحزمة لا تضم دبابات ثقيلة من طراز "أبرامز"، التي ترفض واشنطن إرسالها إلى كييف بسبب كلفة تشغيلها وصيانتها المرتفعة.