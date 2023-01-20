العالم اليوم - برشلونة "يستعرض" بخماسية في مرمى أتلتيكو سبتة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 12:22 صباحاً - بلغ برشلونة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد استعراض هجومي أمام مضيفه أتلتيكو سبتة من الدرجة الثالثة أنهاه بخماسية نظيفة، الخميس.

وأكد النادي الكتالوني أنه وصل إلى قمة مستواه مع انتصاف الموسم، بعدما أضاف فوز الخميس إلى انتصارين حققهما الأسبوع الماضي في كأس السوبر المحلية، التي أحرز لقبها على حساب غريمه ريال مدريد (3-1)، وقبلهما على أتلتيكو مدريد في الدوري 1-صفر على أرض الأخير.

ويدين فريق المدرب تشافي هرنانديز بعودته من سبتة إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل خاص، إذ سجل ثنائية (50 و90)، فيما تناوب البرازيلي رافينيا (41) وأنسو فاتي (70) والإيفواري فرانك كيسيه (77) على الأهداف الأخرى.

ولحق برشلونة بكل من أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وأوساسونا وريال سوسييداد وإشبيلية وفالنسيا، على أن تحدد البطاقة الأخيرة لاحقا بين فياريال وريال مدريد.

وتقام قرعة ربع النهائي الجمعة.