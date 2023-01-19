من 4 دول.. المكسيك تعثر على 260 مهاجرا في مقطورة قرب حدودها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 11:29 مساءً - قال المعهد الوطني للهجرة، اليوم الخميس، إن قوات الأمن المكسيكية أوقفت مقطورة بعد مطاردة قصيرة في ولاية تشياباس الجنوبية وعثرت على 269 مواطنا من أمريكا الوسطى والجنوبية محشورين بالداخل بينهم 20 مراهقا غير مصحوبين بذويهم.

وقالت الوكالة الحكومية في بيان: «عثر المعهد الوطني للهجرة علي 269 مهاجرا من أربع دول في أمريكا الوسطى والجنوبية كانوا يسافرون في ظروف ضيقة في الجزء الخلفي من مقطورة تم اكتشافها هذا الصباح على طريق سان كريستوبال دي لاس كاساس، توكستلا جوتيريز السريع، في تشياباس».

وأضاف: “تم العثور على المهاجرين بعد أن رفض سائق المقطورة التوقف عند نقطة تفتيش وحاول الفرار.وتم القبض عليه على بعد كيلومترين على الطريق وأوقفته الشرطة المحلية وضباط الحرس الوطني”.

وأكد البيان أن “الغالبية العظمى من الأشخاص الذين ظهروا في المقطورة، 261، كانوا مواطنين جواتيماليين، بينما جاء آخرون من السلفادور والإكوادور وهندوراس”.

وأشار البيان إلي أن “عشرون قاصرا قد سافروا دون مرافق ونقلوا إلى مكاتب معهد الهجرة لتحديد وضعهم القانوني”.

وغالبا ما يستخدم نقل البضائع لتهريب المهاجرين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك ، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.

وفي يونيو 2022، توفي 51 مهاجرا في مقطورة مهجورة في تكساس.