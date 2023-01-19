العالم اليوم - بعد "لقطة محرجة".. رئيس وزراء بريطانيا يقدم الاعتذار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يناير 2023 11:22 مساءً - اعتذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الخميس، بعد خلعه حزام الأمان لتصوير مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي في سيارة متحركة.

وقال المتحدث باسم سوناك إن رئيس الوزراء "ارتكب خطأ في التقدير" أثناء تصويره رسالة على إنستغرام من سيارة حكومية رسمية خلال زيارة لشمال غرب إنجلترا. وقال المتحدث جيمي ديفيز إن رئيس الوزراء ”يتقبل هذا الخطأ تماما ويعتذر عنه”. وأضاف ”رئيس الوزراء يعتقد أنه ينبغي للجميع ارتداء حزام الأمان”. ويفرض القانون في المملكة المتحدة عقوبة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا) لعدم ارتداء حزام الأمان. كما أثارت ترتيبات سفر سوناك انتقادات ضده بعد أن تبين أنه استقل رحلة مدتها 28 دقيقة على متن طائرة مموّلة من أموال دافعي الضرائب من الشمال الغربي إلى شمال شرق إنجلترا، خلال ترويجه لتمويل حكومي لمشروعات مجتمعية، يوم الخميس.

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