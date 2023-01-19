اعتقال أوكرانيين اثنين فى روسيا بتهمة إنتاج مواد متفجرة

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحكمة الروسية حسبما أوردت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس، أن المواطنين الأوكرانيين الاثنين متهمان بالإنتاج غير المشروع لمواد متفجرة أو عبوات ناسفة.
ووفقا لمصادر أولية، فإن أحد المتهمين منخرط فى وحدة للدفاع الجوى تقاتل ضد روسيا حاليا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
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