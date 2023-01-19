مراسل «القاهرة الإخبارية»: الجميع يضغط على ألمانيا لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال عربى مرزوق مراسل "القاهرة الإخبارية" من برلين، إن قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية فى ألمانيا، تشهد غدًا اجتماعًا لمجموعة الاتصال الدولية المكونة من ألمانيا وأمريكا ووزراء الدفاع لعدة دول من حلف الناتو لإجراء مباحثات حول المساعدات العسكرية التى تقدم لأوكرانيا.





وأضاف "مرزوق" فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجميع يضغط على ألمانيا لدعم أوكرانيا بالدبابة الألمانية المتطورة "ليوبارد 2" لأنها الأحدث فى العالم، مضيفًا أن أولاف شولتس المستشار الألمانى أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكى بايدن اشترط خلالها أنه إذا أردا الجميع تسليم الدبابة الألمانية للجانب الأوكرانى يجب فى المقابل أن تقوم أمريكا بإمداد أوكرانيا بعدد من الدبابة الأمريكى " أم أبرامز" المتطورة. وأشار إلى أن السبب الرئيسى لرفض المستشار الألمانى تسليم الدبابة "ليوبارد 2" لأوكرانيا، خوفا من أن تتسبب فى حرب عالمية جديدة لأن الدبابة الجديدة فى حالة وصولها الأراضى الأوكرانية يمكنها اختراق صفوف القوات الروسية والدخول للأراضى الروسية بما ينتج عنه مواجهة كبيرة مع القوات الروسية والأوكرانية، تدخل على أثرها دول حلف الناتو فى حرب مستقبلية مع روسيا.

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