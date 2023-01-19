القاهرة الإخبارية.. النقابات الفرنسية تدعو لتظاهرات جديدة فى 31 يناير

جدة - نرمين السيد - وشارك آلاف الفرنسيين، اليوم الخميس، فى يوم احتجاجى كبير بإضرابات وتظاهرات فى كافة أنحاء البلاد، وذلك بدعوة من النقابات العمالية، رفضًا لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذى يريده الرئيس إيمانويل ماكرون ويقضى برفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030.

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