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العالم اليوم - مسؤولة أوكرانية: نحتاج أسلحة متطورة لمواجهة روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يناير 2023 10:20 مساءً - قالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أمينة جباروف، الخميس، إن بلادها تحتاج "أسلحة متطورة حتى تحمي نفسها وتواجه روسيا".

وذكرت أمينة جباروف، في حوار مع قناة "دوت الخليج":

  • لم نبدأ الحرب، إنها حرب عدوان علينا وهي حرب غير مبررة.. للدفاع عن أنفسنا نحن بالحاجة إلى أسلحة.
  • لا يمكن المقارنة بين إمكانيات روسيا وأوكرانيا فيما يخص الجانب العسكري.
  • أوكرانيا تحتاج إلى أسلحة متطورة حتى تواجه روسيا وتحمي نفسها.
  • الأمر يتعلق بالعدالة والأمن المشترك، لأن روسيا انتهكت الاتفاقيات التي وافقت عليها بعد الحرب العالمية الثانية.
  • القيادة الأوكرانية واضحة بالتأكيد على الدعم العسكري، نحتاج أسلحة متطورة مثل الدبابات.. لأن هذا أمر لا يخص أوكرانيا وحدها، ولكن يخص المنطقة الأوروبية وأمنها.
  • إذا حققت روسيا أهدافها، فستكون هناك حرب كبرى، هذا ما نحاول تفسيره.
  • نحن دولة تهتم بخطة سلام وتريد السلام لوقف هذه الحرب لأن شعبنا يموت.
  • روسيا تريدنا أن نطبق رؤيتها لكننا لن نفعل ذلك.
  • لو أن دولة احتلت بلدا مجاورا وحاولت أن تطبق عليه ذلك، فهذه ليست عدالة وليست قانونا دوليا.

 

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مسؤولة أوكرانية: نحتاج أسلحة متطورة لمواجهة روسيا .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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