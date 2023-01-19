العالم اليوم - مسؤولة أوكرانية: نحتاج أسلحة متطورة لمواجهة روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يناير 2023 10:20 مساءً - قالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أمينة جباروف، الخميس، إن بلادها تحتاج "أسلحة متطورة حتى تحمي نفسها وتواجه روسيا".

وذكرت أمينة جباروف، في حوار مع قناة "دوت الخليج": لم نبدأ الحرب، إنها حرب عدوان علينا وهي حرب غير مبررة.. للدفاع عن أنفسنا نحن بالحاجة إلى أسلحة.

لا يمكن المقارنة بين إمكانيات روسيا وأوكرانيا فيما يخص الجانب العسكري.

أوكرانيا تحتاج إلى أسلحة متطورة حتى تواجه روسيا وتحمي نفسها.

الأمر يتعلق بالعدالة والأمن المشترك، لأن روسيا انتهكت الاتفاقيات التي وافقت عليها بعد الحرب العالمية الثانية. القيادة الأوكرانية واضحة بالتأكيد على الدعم العسكري، نحتاج أسلحة متطورة مثل الدبابات.. لأن هذا أمر لا يخص أوكرانيا وحدها، ولكن يخص المنطقة الأوروبية وأمنها.

إذا حققت روسيا أهدافها، فستكون هناك حرب كبرى، هذا ما نحاول تفسيره.

نحن دولة تهتم بخطة سلام وتريد السلام لوقف هذه الحرب لأن شعبنا يموت.

روسيا تريدنا أن نطبق رؤيتها لكننا لن نفعل ذلك.

لو أن دولة احتلت بلدا مجاورا وحاولت أن تطبق عليه ذلك، فهذه ليست عدالة وليست قانونا دوليا.

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