العالم اليوم - "إنفستكورب": نستهدف زيادة أصولنا المدارة إلى 100 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يناير 2023 10:20 مساءً - قال الرئيس التنفيذي المشارك في شركة "إنفستكورب"، حازم بن قاسم إن حجم الأصول المدارة من قبل الشركة بلغ 50 مليار دولار.

وأضاف بن قاسم في لقاء مع "اقتصاد دوت الخليج" على هامش جلسات منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، أن الشركة تستهدف زيادة حجم الأصول المدارة خلال الفترة القادمة إلى 100 مليار دولار.

وأوضح أنه في خلال 9 أشهر الماضية، قامت الشركة بعمليات استحواذ استراتيجي، شملت عملية استحواذ على شركة إدارة دين أميركية في مدينة نيويورك تمتلك أصولا مدارة بقيمة 7.8 مليار دولار.

كما قامت الشركة بعمليات استثمار في الشركات الخاصة في عدة مناطق في آسيا تتمتع بنمو اقتصادي قوي، بحسب تعبيره.

وعن عمليات الشركة في إندونيسيا، قال بن قاسم إن البلاد غنية بالمعادن وتتمتع بكثافة سكانية عالية، "ولها جاذبية استثمارية"، وقامت "إنفستكورب" بشراء سلسلة من المحال التجارية تمتلك 190 فرعًا.

كما أكد الرئيس التنفيذي للشركة أن "إنفستكورب" تخطط لضخ استثمارات جديدة في شركات تطوير المعادن في إندونيسيا قريبا.