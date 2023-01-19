مسؤولة أمريكية لـ«القاهرة الإخبارية»: واشنطن لن تتخلى عن دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت ليز ستيكنى، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن أمريكا تفعل كل ما فى وسعها من أجل مساعدة أوكرانيا، وأن بلادها على تواصل دائم مع الجانب الأوكرانى.





وقالت "ستيكنى"، خلال مداخلتها عبر خاصية "سكايب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه من المقرر أن يُعقد غدا اجتماع يضم 50 من وزارات دفاع الدول بينهم أمريكا من أجل مناقشة الاحتياجات الأوكرانية فى حربها ضد روسيا.

وأضافت، أن أمريكا لديها هدفان من مساعدة أوكرانيا، وهما أن تستطيع أوكرانيا الدفاع عن أراضيها، وثانيا أن تكون فى أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات حينما يحين الوقت.

وتابعت، أن رسالة الولايات المتحدة الأمريكية واضحة دائما ولا تتغير، وهى أنها مستمرة فى دعم أوكرانيا، مادام الجانب الأوكرانى فى حاجة إلى المساعدة.

وأردفت، أن تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا الاقتصادية أصبحت تطال العالم أجمع، مشيرة إلى أن أمريكا تعمل مع حلفائها باستمرار على حل أزمة الأمن الغذائى فى العالم.

واستكملت: "للأسف نرى أن روسيا هى العقبة فى طريق السلام فى أوكرانيا، ونحن مستمرون فى دعم أوكرانيا لتصبح فى أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات حينما يحين الوقت".