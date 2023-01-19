وقالت "ستيكنى"، خلال مداخلتها عبر خاصية "سكايب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه من المقرر أن يُعقد غدا اجتماع يضم 50 من وزارات دفاع الدول بينهم أمريكا من أجل مناقشة الاحتياجات الأوكرانية فى حربها ضد روسيا.
وأضافت، أن أمريكا لديها هدفان من مساعدة أوكرانيا، وهما أن تستطيع أوكرانيا الدفاع عن أراضيها، وثانيا أن تكون فى أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات حينما يحين الوقت.
وتابعت، أن رسالة الولايات المتحدة الأمريكية واضحة دائما ولا تتغير، وهى أنها مستمرة فى دعم أوكرانيا، مادام الجانب الأوكرانى فى حاجة إلى المساعدة.
وأردفت، أن تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا الاقتصادية أصبحت تطال العالم أجمع، مشيرة إلى أن أمريكا تعمل مع حلفائها باستمرار على حل أزمة الأمن الغذائى فى العالم.
واستكملت: "للأسف نرى أن روسيا هى العقبة فى طريق السلام فى أوكرانيا، ونحن مستمرون فى دعم أوكرانيا لتصبح فى أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات حينما يحين الوقت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤولة أمريكية لـ«القاهرة الإخبارية»: واشنطن لن تتخلى عن دعم أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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