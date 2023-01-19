روسيا.. إسقاط 5 مسيرات وطائرة سو ــ 25 لأوكرانيا  

جدة - نرمين السيد - أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خمس طائرات أوكرانية بدون طيار فوق جمهورية لوجانسك الشعبية، مشيرة إلى أن المقاتلات الروسية أسقطت فوق منطقة بولتافكا بجمهورية دونيتسك طائرة أوكرانية من طراز سو– 25.





وقالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان، اليوم الخميس، لقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوى خمس طائرات بدون طيار أوكرانية فى مناطق بلدتى جيتلوفكا وتشيرفونوبوفكا ومدينة كريمينايا بجمهورية لوجانسك الشعبية.

وأشار البيان إلى سقوط أكثر من 90 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح على محورى كوبيانسك وكراسنى ليمان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف على محور كوبيانسك ألحق الطيران الروسى ومدفعية المنطقة العسكرية الغربية هزيمة بوحدات اللواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية فى قرية نوفوسيلوفسكوى بجمهورية لوجانسك الشعبية وإيفانوفكا فى مقاطعة خاركوف، حيث أسفرت الضربات عن مقتل أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدرعتين قتاليتين ومدفع هاوتزر طراز أكاسيا ، منوها بإلحاق الهزيمة بالقوات التابعة للواء الهجوم الأوكرانى رقم 95 فى بلدة سيريبريانكا واللواء الميكانيكى 24 فى بلدة نوفوفوديانى على محور كراسنى ليمان.

وفى سياق آخر، فتح جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم، قضية تجسس ضد مواطن أمريكى، لاتهامه بجمع معلومات بيولوجية تهدد أمن الاتحاد الروسى.

وذكر الجهاز، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية فتحت قضية جنائية ضد مواطن أمريكى، بناء على مجموعة الأدلة بموجب المادة 276 من القانون الجنائى الروسى بتهمة التجسس.

وأضاف البيان أنه يشتبه فى جمع معلومات استخباراتية بيولوجية تهدد أمن روسيا، دون أن تقدم أى معلومات أو تفاصيل إضافية عن حيثيات القضية.