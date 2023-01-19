التغيرات المناخية بتقنية الواقع المعزز على «القاهرة الإخبارية»

جدة - نرمين السيد - التغيرات المناخية ظاهرة ارتبطت بتاريخ الكرة الأرضية، وحتى قبل ظهور الإنسان، فكوكب الأرض يمر بفصول تشبه الصيف والشتاء، لكن آخر 200 سنة شهدت زيادة نشاط الإنسان المساهم فى زيادة حرارة الأرض.





واستعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فى تقرير بتقنية "الواقع المعزز"، نشاط الإنسان على الكرة الأرضية، والذى بدوره تسبب فى ارتفاع درجات الحرارة، بما يؤدى إلى انصهار الكتل الجليدية فيزيد مستوى البحار والمحيطات، وتؤثر زيادة مستوى البحر بطريقتين، الأولى لها علاقة بتآكل الشواطئ، والثانية هى زيادة ملوحة التربة.

وأوضح التقرير: "رغم أن مصر من أقل الدول التى تلوث المناخ، فإنها لم تسلم من تأثيرات التغير المناخى، الذى يلعب الدور الرئيسى فيه الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة، وهى الأكثر مساهمة فى التغير المناخى، على مستوى العقود الأخيرة حتى الآن".

وتابع: "ويتعين على الدول الملوثة بدفع تعويضات لتلك الدول التى لا تساهم كثيرا فى التغير المناخى، وخصص مؤتمر المناخ "كوب 27" الذى استضافته مصر فى نوفمبر من العام الماضى، جلسات لمناقشة القضايا المرتبطة بحماية دلتا الأنهار".

وفى إطار جهود التصدى لآثار التغيرات المناخية، تعمل الدول على وضع حد لتغير المناخ بأهداف طويلة الأجل حتى عام 2050.