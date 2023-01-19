وزير الدفاع التونسى يبحث مع سفيرة كندا التعاون العسكرى المشترك

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الدفاع التونسى ضرورة مواصلة العمل للارتقاء بمستوى التعاون العسكرى بين البلدين الصديقين وإرساء شراكة دائمة فى مجال التدريب والتكوين وتبادل الخبرات، داعيا إلى ضرورة استئناف أعمال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الكندية. ومن جهتها، عبرت السفيرة الكندية وفق بيان صدر عن وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس عن استعداد بلادها لتطوير العلاقات الثنائية خاصة فى تلك المجالات.

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