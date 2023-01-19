القاهرة الإخبارية- لافروف: روسيا وبيلاروسيا جاهزتان للرد على أى عدوان

وأضاف "لافروف" فى كلمته خلال مؤتمر صحفى جمعه بنظيره البيلاروسى، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن بلاده تُعرب عن مخاوفها من توجه واشنطن واتباعها إلى توسيع "الناتو".
أوضح وزير الخارجية الروسى، أنه سيتم تعزيز اتفاقات الأمن الأوراسى مع بيلاروسيا، لافتًا إلى أن هناك محاولات للتدخل فى شؤون البلاد، من خلال فرض القيود، بهدف تقويض الاقتصاد والاستقرار السياسى.
أكد سيرجى لافروف، أن الغرب حوّل أوكرانيا إلى نقطة انطلاق للأنشطة التخريبية ضد دولة الاتحاد، وأن الغرب فشل فى مساعيه لتقويض الاقتصاد والاستقرار السياسى فى روسيا وبيلاروسا، مُؤكدًا جاهزيتهما للرد على أى عدوان.
نوه وزير الدفاع الروسى، أنه بحث مع الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو التعاون بين موسكو ومينسك.
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