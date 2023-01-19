القاهرة الإخبارية.. اعتقال 20 شخصًا من المشاركين بالاحتجاجات فى فرنسا 

جدة - نرمين السيد - وقال خالد شقير مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن مسيرات احتجاجية بدأت صباح اليوم الخميس، فى المدينة من الفرنسيين وفيدراليات العمل التى دعت لهذه التظاهرات، بجانب الأحزاب اليسارية وحزب الخضر.

وأضاف "شقير" أن الاحتجاجات خرجت فى توقيتات مُختلفة فى المدن الفرنسية بين نيس، أنجيه وبوردو وليل، ثم فى العاصمة باريس وسط إجراءات أمنية مُشددة.

وذكر مُراسل "القاهرة الإخبارية" أن المتظاهرين ارتدوا اللون الأحمر ورفعوا لافتات وأعلامًا حمراء، وأطلقوا خلال المسيرات الاحتجاجية الصواريخ وبعضًا من الطلقات فى الهواء باللون الأحمر، تعبيرًا عن الغضب، لتُعلن من خلاله فيدرالية العمل عن عزمها فى الاستمرار فى الاحتجاج حتى يتم سحب مشروع القانون الذى تسعى الحكومة الفرنسية لتمريره.

وتابع أن المظاهرات أحدثت شللًا فى المدن الفرنسية فى حركة النقل والخدمات العامة؛ بسبب انضمام طلاب الجامعات والمدارس والعاملين فى قطاع التعليم والنقابات الشبابية للتظاهرات، إذ ألغى مطار أورلى عددًا من رحلات السفر الداخلية.

ووضعت الشرطة الفرنسية قواتها فى حالة تأهُب، إذ حشدت وزارة الداخلية أكثر من 10 آلاف عُنصر أمن من الشرطة والدرك، بينهم 3500 فى العاصمة باريس، تأتى هذه