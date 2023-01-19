الخارجية الألمانية تدعم العراق فى تمكين الإزيدين النازحين من العودة لمدنهم

جدة - نرمين السيد - وأضاف البيان أن الدعم يأتى من خلال صندوق العراق (FFS) الذى أطلقته ألمانيا، أو قرض الحكومة الألمانية بقيمة 500 مليون يورو للعراق.

جدير بالذكر أن المانيا تلتزم بتحسين الظروف المعيشية للأيزيديين والأقليات الأخرى فى العراق، من خلال المنظمة الشريكة لها المنظمة الدولية للهجرة، كما تدعم وزارة الخارجية الألمانية الناجين الإيزيديين من الفظائع التى ارتكبها تنظيم داعش فى تأكيد مطالباتهم بالتعويض بموجب "قانون الناجين الإيزيديين" منذ بداية (أكتوبر) 2022، بالحصول على تعويض جراء ما تعرضوا له.