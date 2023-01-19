العالم اليوم - بايرن يعثر على بديل لقائده

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يناير 2023 06:22 مساءً - ضم بايرن ميونيخ حارس المرمى السويسري يان سومر من منافسه في الدوري الألماني بروسيا مونشنغلادباخ ليعوض غياب حارسه المصاب مانويل نوير.

وقع سومر (34 عاما) عقدا يمتد حتى يونيو 2025. وكان بايرن في وضع صعب بعد كسر ساق نوير في حادث تزلج الشهر الماضي. وقال مدرب بايرن، يوليان ناغلسمان، الأسبوع الماضي إنه يريد حارس مرمى جديدا قبل استئناف الدوري يوم الجمعة. يعتقد أن بايرن سيسدد 8 ملايين يورو لغلادباخ ليسمح لحارسه الأساسي بالمغادرة في منتصف الموسم.

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