إضراب عام للقطاعات الحيوية في فرنسا

إضراب عام للقطاعات الحيوية في فرنسادخلت القطاعات الحيوية في فرنسا، اليوم الخميس، في إضراب عام وواسع مع توقف القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية: إن المشروع وبنده الرئيسي المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 يصطدم حاليا بجبهة نقابية موحدة ورفض شعبي واسع.

ولفتت إلى أن لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، توحدت النقابات العمالية للمشاركة في يوم احتجاجي كبير بإضرابات ومظاهرات.

وذكرت أن السلطات الفرنسية هيأت إجراءات أمنية واسعة بأكثر من عشرة آلاف شرطي ودركي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن خلال التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية التي تتوقع أن يلجأ المتظاهرون "إلى العنف".

ودعت الحكومة الفرنسية إلى ألا يؤدي التحرك إلى "تعطيل" البلاد وعبرت عن أملها في ألا يستمر طويلا.

وطلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية من شركات الطيران إلغاء خُمس الرحلات من مطار باريس- أورلي اليوم، بسبب إضراب المراقبين الجويين.

وفي السكك الحديد، تتوقع شركة "أس أن سي أف" الوطنية "اضطرابات كبيرة" مع تسيير ثلث القطارات السريعة أو حتى خُمس القطارات السريعة وفقا للخطوط، ومعدل قطار إقليمي واحد من عشرة.