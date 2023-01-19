إضراب عام للقطاعات الحيوية في فرنسا
دخلت القطاعات الحيوية في فرنسا، اليوم الخميس، في إضراب عام وواسع مع توقف القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية: إن المشروع وبنده الرئيسي المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 يصطدم حاليا بجبهة نقابية موحدة ورفض شعبي واسع.
ولفتت إلى أن لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، توحدت النقابات العمالية للمشاركة في يوم احتجاجي كبير بإضرابات ومظاهرات.
وذكرت أن السلطات الفرنسية هيأت إجراءات أمنية واسعة بأكثر من عشرة آلاف شرطي ودركي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن خلال التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية التي تتوقع أن يلجأ المتظاهرون "إلى العنف".
ودعت الحكومة الفرنسية إلى ألا يؤدي التحرك إلى "تعطيل" البلاد وعبرت عن أملها في ألا يستمر طويلا.
وطلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية من شركات الطيران إلغاء خُمس الرحلات من مطار باريس- أورلي اليوم، بسبب إضراب المراقبين الجويين.
وفي السكك الحديد، تتوقع شركة "أس أن سي أف" الوطنية "اضطرابات كبيرة" مع تسيير ثلث القطارات السريعة أو حتى خُمس القطارات السريعة وفقا للخطوط، ومعدل قطار إقليمي واحد من عشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إضراب عام للقطاعات الحيوية في فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.