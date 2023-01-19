سيرجي لافروف: روسيا وبيلاروسيا جاهزتان للرد على أي عدوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 05:25 مساءً - قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن بلاده بحثت مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، جميع الاتجاهات الاستراتيجية لتعميق التعاون، بما في ذلك مجالا الأمن والاقتصاد.

وأضاف "لافروف" في كلمته خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره البيلاروسي، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن بلاده تُعرب عن مخاوفها من توجه واشنطن واتباعها إلى توسيع "الناتو".

أوضح وزير الخارجية الروسي، أنه سيتم تعزيز اتفاقات الأمن الأوراسي مع بيلاروسيا، لافتًا إلى أن هناك محاولات للتدخل في شؤون البلاد، من خلال فرض القيود، بهدف تقويض الاقتصاد والاستقرار السياسي.

أكد لافروف، أن الغرب حوّل أوكرانيا إلى نقطة انطلاق للأنشطة التخريبية ضد دولة الاتحاد، وأن الغرب فشل في مساعيه لتقويض الاقتصاد والاستقرار السياسي في روسيا وبيلاروسا، مُؤكدًا جاهزيتهما للرد على أي عدوان.

نوه وزير الدفاع الروسي، بأنه بحث مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو التعاون بين موسكو ومينسك.