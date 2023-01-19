العالم اليوم - نهائي "خليجي 25" في موعده.. والمهندس وأحلام نجما حفل الختام

انتم الان تتابعون خبر نهائي "خليجي 25" في موعده.. والمهندس وأحلام نجما حفل الختام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يناير 2023 05:18 مساءً - بعد الأحداث المؤسفة الناجمة عن محاولات اقتحام مشجعين للملعب الذي يحتضن نهائي كأس خليجي 25، حيث قُتل شخصان، الخميس، فيما أصيب العشرات بجروح، نتيجة تدافع المشجعين ممن تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج التي تجمع بين العراق وعُمان، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن المباراة ستقام اليوم.