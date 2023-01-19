العالم اليوم - بإجراء احتجاجي.. محامو مصر يعترضون على حبس 6 منهم

انتم الان تتابعون خبر بإجراء احتجاجي.. محامو مصر يعترضون على حبس 6 منهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يناير 2023 05:18 مساءً - علّقت نقابة المحامين المصرية عمل أعضائها أمام محاكم الجنايات في كافة أنحاء البلاد، وكذلك حضور تحقيقات النيابة العامة، اعتبارا من الخميس و"لأجل غير مسمى"، اعتراضا على صدور أحكام بالحبس بحق 6 من زملائهم.

وأفاد بيان للنقابة نشر الأربعاء، على موقعها الرسمي أنها قررت: "تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتبارا من صباح الخميس 19 يناير لأجل غير مسمى".

وكانت محكمة الجنح بمحافظة مرسى مطروح الساحلية قضت، الأربعاء، بالحبس عامين مع الشغل والمراقبة بعد تنفيذ العقوبة لمدة مماثلة بحق 6 محامين إثر مشاجرة بالأيدي نشبت بينهم وبين 3 موظفين بديوان المحكمة في الخامس من الشهر الجاري، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "الأهرام" المصرية.

ورأى محامو مصر، بحسب بيان النقابة، أنه كان هناك "إصرار وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيا رغم انتفاء مبررات ذلك" و"تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق".

وتم تحديد جلسة الأحد المقبل للنظر في الطعن المقدّم من فريق دفاع المحامين، وسوف يُعقد الجمعة اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث ما يلزم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك.

والشهر الماضي تظاهر آلاف المحامين المصريين أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة، احتجاجا على منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة التي أدخلتها وزارة المالية والتي تسعى للاستفادة من عائدات الاقتصاد الموازي الضخم في البلاد.