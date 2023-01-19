العالم اليوم - الإمارات تشارك في اجتماع لمستشاري الأمن الوطني

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يناير 2023 04:20 مساءً - شارك الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع عُقد اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي بشأن التعاون والتنسيق بعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وضم الاجتماع كلاً من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني في مملكة البحرين، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي وتساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الحضور ناقش عددا من الشراكات الواعدة في المنطقة ومن ضمنها مجموعة I2U2 التي تضم دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الهند وإسرائيل، إضافة إلى منتدى النقب الذي عُقد مؤخراً في أبوظبي.

وبحث المشاركون التقدم المحرز بعد توقيع الاتفاق الإبراهيمي، وسبل تعزيز التكامل الإقليمي، بما في ذلك مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الناشئة والعلاقات التجارية.

ورحب المشاركون باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والتي ستعقد أواخر العام الجاري.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق المشاركون على مواصلة العمل والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.