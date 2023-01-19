الكرملين: لا تغيير فى عقيدة روسيا الدفاعية واستخدام الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس، أن تزويد أوكرانيا بأسلحة تسمح باستهداف الأراضى الروسية أمر خطير للغاية، موضحا أن مثل هذه الإمدادات ستنقل الصراع إلى مستوى جديد.

وأشار إلى أن تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، عن تداعيات محتملة لهزيمة القوة النووية لا يعنى استعداد موسكو لتغيير العقيدة الدفاعية واستخدام الأسلحة النووية.

وكان ميدفيديف قد قال، فى وقت سابق اليوم، إن القوى النووية لا تخسر الصراعات الكبرى التى يتوقف عليها مصيرها، مضيفا أن هزيمة أى قوة نووية فى حرب تقليدية قد تؤدى إلى اندلاع حرب نووية.