جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس، أن تزويد أوكرانيا بأسلحة تسمح باستهداف الأراضى الروسية أمر خطير للغاية، موضحا أن مثل هذه الإمدادات ستنقل الصراع إلى مستوى جديد.
وأشار إلى أن تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، عن تداعيات محتملة لهزيمة القوة النووية لا يعنى استعداد موسكو لتغيير العقيدة الدفاعية واستخدام الأسلحة النووية.
وكان ميدفيديف قد قال، فى وقت سابق اليوم، إن القوى النووية لا تخسر الصراعات الكبرى التى يتوقف عليها مصيرها، مضيفا أن هزيمة أى قوة نووية فى حرب تقليدية قد تؤدى إلى اندلاع حرب نووية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: لا تغيير فى عقيدة روسيا الدفاعية واستخدام الأسلحة النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.