العالم اليوم - المركزي التركي يبقي معدلات الفائدة عند 9 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يناير 2023 03:22 مساءً - أبقى البنك المركزي التركي معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند 9 بالمئة، للمرة الثانية، بعد إنهاء دورة التيسير والتي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار فائدة أقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبقى المركزي التركي على معدلات الفائدة عند 9 بالمئة.

وأشار بيان المركزي التركي إلى بدء ظهور تحسّن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا، وذلك بدعم من السياسات الشاملة التي تنتهجها البلاد.

وأكد أن المركزي سيستمر باستخدام جميع الأدوات بشكل حاسم حتى يتم تكوين مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، في خطوة تتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

وأضاف أن التباطؤ في النمو في الربع الرابع بسبب ضعف الطلب الأجنبي تم تعويضه من خلال طلب محلي قوي نسبيًا.

يذكر أن التضخم انخفض إلى 64.3 بالمئة في ديسمبر من ذروة بلغت 85.5 بالمئة في أكتوبر.