العالم اليوم - قطر تعاقب عبد الكريم حسن ضمن 3 لاعبين في "العنابي"

انتم الان تتابعون خبر قطر تعاقب عبد الكريم حسن ضمن 3 لاعبين في "العنابي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يناير 2023 03:22 مساءً - أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الخميس، إيقاف مدافعه الدولي عبد الكريم حسن لأجل غير مسمى، وخصم نصف مستحقاته المالية وتغريمه 200 ألف ريال قطري (نحو 55 ألف دولار).

كما عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري المدافع بسام الراوي ومحمد وعد بغرامة بقيمة 100 ألف ريال (نحو 28 ألف دولار) للأول و50 ألف ريال (نحو 14 ألف دولار) للثاني.

وجاء ذلك خلال بيان رسمي للاتحاد قال فيه:

بناء على التقرير المرسل من إدارة المنتخبات الوطنية إلى الأمانة العامة بالاتحاد، واستنادا على ما جاء في البند رقم 2 من المادة 22 من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم المحليين 2022 - 2023 فقد تقرر خصم 50 بالمئة من راتب كل من اللاعبين عبد الكريم حسن وبسام الراوي ومحمد وعد.

لجنة الانضباط وجهت تحذيرا إلى اللاعب عبد الكريم حسن مع الغرامة المالية، إلى جانب توجيه تحذير للاعبين بسام الراوي ومحمد وعد مع الغرامة المالية لكليهما.

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