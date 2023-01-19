أوكرانيا: إصابة 8 مدنيين فى قصف روسى على خيرسون ودونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقال كيريلينكو فى تصريح على قناته على موقع التليجرام للتواصل الإجتماعى: "فى 18 يناير أصاب الروس ثمانية مدنيين فى دونيتسك: أربعة فى كل من بلدتى خيرسون ودونيتسك"، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية.

وحث الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى كلمة عبر رابط فيديو موجهة للمنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، أمس الأربعاء، الحلفاء الغربيين على إمداد بلاده بالعتاد قبل أن تشن روسيا هجماتها الصاروخية والبرية التالية.

وقال: "يجب أن يكون إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوى أسرع من الهجمات الصاروخية الروسية المقبلة، ويجب أن تسبق إمدادات الأسلحة الغربية أى ضربات روسية جديدة".