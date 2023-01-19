رئيس وزراء فلسطين يدين اغتيال الاحتلال لمعلم وأسير محرر فى جنين

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم الخميس، دول العالم بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى، التى كان آخر ضحاياها الشهيدين جواد فريد بواقنة 58 عاما، وأدهم محمد باسم جبارين 26 عاما، فى مخيم جنين.





وحمَّل أشتية، دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن استمرار تلك الجرائم البشعة، التى يمارسها جنود الاحتلال، دون أدنى اعتبار للقوانين والأعراف الدولية. وتقدم أشتية، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، لذوى الشهيدين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته. وأدان رئيس الوزراء الفلسطينى، استهداف قوات الاحتلال لمستشفى جنين الحكومى وتهديد حياة المرضى.. مطالبا منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الحقوقية الدولية بإدانة الجريمة والتدخل لوقفها.

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